Глава МИД Израиля обсудил с президентом Франции переговоры по иранскому атому

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Глава МИД Израиля Яир Лапид обсудил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ход переговоров по иранской ядерной программе в Вене и необходимость давления на Иран. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства.

"Глава МИД Лапид обсудил с президентом Франции Макроном региональные вопросы, переговоры по иранской ядерной программе и необходимость давления на Иран", - говорится в заявлении. В ходе телефонного разговора обсуждались также отношения между Израилем и Евросоюзом, добавили в МИД, отметив, что "Лапид поздравил президента Франции с председательством Франции в ЕС, подчеркнув важность укрепления отношений Израиля и ЕС".

В ходе разговора "Макрон подтвердил приверженность безопасности Израиля и подчеркнул важность теплых отношений между Францией и Израилем", сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

3 января в австрийской столице возобновился после новогоднего перерыва восьмой раунд переговоров, целью которых является воссоздание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. По итогам заседания Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) стороны договорились ускорить процесс работы над проектом соглашения и завершить его к началу февраля.