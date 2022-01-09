Уровень безработицы в Дагестане снизился за 2021 год в 3,7 раза

МАХАЧКАЛА, 9 января. /ТАСС/. Уровень безработицы в Дагестане в 2021 году снизился в 3,7 раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда и социального развития Республики Дагестан.

Около тысячи жителей трудоустроены по программе стимулирования найма безработных.

"На 1 января 2021 года численность безработных была 106 403 тыс. человек. На сегодня количество безработных составляет 37 090 человек, т. е в 3,7 раза уменьшилось",- сказал собеседник агентства.

По данным Минэкономразвития Дагестана, ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, привели к осложнению ситуации на рынке труда. При этом в 2021 году наметилась тенденция к снижению показателей безработицы. В конце третьего квартала 2021 года численность зарегистрированных безработных в регионе составила 59 тыс. человек против 106,4 тыс. чел. на 1 января 2021 года. В региональном минэкономразвития уточняли, что в 2021 году было запланировано создание 22,6 тыс. рабочих мест, в том числе более 9,5 тыс. постоянных, 4 тыс. сезонных и более 9 тыс. временных.