На заводе "Янтарь" весной начнется строительство судна ледового класса

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" в Калининграде весной текущего года приступит к строительству многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса по модернизированному проекту MPSV06М. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ПСЗ Илья Самарин.

"Весной мы планируем начать строительство спасательного судна ледового класса проекта MPSV06М", - сказал он.

Самарин напомнил, что ПСЗ "Янтарь" заключил контракт с ФКУ "Дирекция государственного заказчика программы развития морского транспорта" на строительство многофункционального аварийно-спасательного судна ледового класса проекта MPSV06М.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно предназначено для патрулирования, аварийно-спасательного дежурства, поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, выполнения ледокольных операций. Разработчик проекта - Морское инженерное бюро. Судно имеет неограниченный район плавания, шестой ледовый класс. Длина - 87,75 м, ширина - 19,1 м, проектная осадка - 6,52 м, скорость - 15 узлов, экипаж - 22 человека, спецперсонал -12 человек.