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Протесты в Казахстане
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Ущерб бизнеса от беспорядков в Казахстане превысил $213 млн

Согласно данным Нацпалаты предпринимателей "Атамекен", пострадали такие отрасли бизнеса, как торговля, сфера общественного питания, финансовый сектор и логистика

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Примерный ущерб казахстанского бизнеса от беспорядков в стране оценивается более чем в 93,7 млрд тенге (свыше $213 млн). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Национальной палаты предпринимателей "Атамекен".

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"По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 10 января общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 93,7 млрд тенге. В Алматы - 92,2 млрд тенге (свыше $209 млн)", - говорится в сообщении.

Согласно данным Нацпалаты, пострадали такие отрасли бизнеса, как торговля, сфера общественного питания, финансовый сектор и логистика. "В девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1 488 объектах, из них в Алматы - 1 234 субъектов, расположенных в 1 399 объекте", - уточнили в пресс-службе.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике.

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