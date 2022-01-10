{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представитель России в МВФ: геополитические конфликты мешают переходу к зеленой экономике

Алексей Можин заявил, что международному сообществу придется потратить десятки триллионов долларов на процесс перехода к зеленой экономике и развитие альтернативных источников энергии

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Переход к зеленой экономике потребует небывалой координации усилий международного сообщества, однако геополитические конфликты мешают этому. Такое мнение высказал в интервью ТАСС российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен совета директоров организации Алексей Можин.

"Переход к зеленой экономике и борьба с потеплением климата потребуют небывалой и беспрецедентной координации усилий всех участников международного сообщества. Особенно это касается помощи бедным странам, у которых нет средств на развитие альтернативных источников энергии. Но мы видим, что тенденция последних лет направлена в противоположную сторону, на разрушение международного экономического сотрудничества, из-за геополитических конфликтов", - считает он.

Представитель РФ в фонде пояснил, что международному сообществу придется потратить десятки триллионов долларов на процесс перехода к зеленой экономике и развитие альтернативных источников энергии. Кроме того, продолжил он, развивающиеся государства считают, что богатые страны должны оказать им финансовую помощь в этой связи. Можин подчеркнул важность перехода к зеленой экономике. "Во многих странах, в том числе в России, ведется разработка стратегии по борьбе с изменением климата и по переходу к экономике с низким уровнем выбросов углерода. Это колоссальный вызов для всей мировой экономики. Здесь очень важно иметь реалистичные ожидания с точки зрения требуемого уровня бюджетных расходов, - подчеркнул российский исполнительный директор в МВФ. - Этот процесс обойдется очень дорого, но тем не менее надо идти по этому пути".

Он считает, что сам процесс перехода будет "болезненным и может привести к каким-то краткосрочным сбоям". Так, в прошлом году в мире выросло потребление не только газа и нефти, но и угля, который считается самым грязным источником энергии, из-за того, что ветряные турбины и солнечные батареи в Европе не производили необходимых объемов энергии. При этом, отметил Можин, "энергетический баланс стран весьма различен, что усложнит процесс" перехода к зеленой экономике. Многие страны отказываются от АЭС, которые для таких государств, как, например, Франция, являются основным источником энергии.

Теги
Россия
Кузбасс не освоил почти 800 млн рублей на обеспечение жильем детей-сирот в 2021 году
В правительстве региона ситуацию объяснили ростом цен на квартиры
Читать полностью