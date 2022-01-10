Представитель России в МВФ: геополитические конфликты мешают переходу к зеленой экономике

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Переход к зеленой экономике потребует небывалой координации усилий международного сообщества, однако геополитические конфликты мешают этому. Такое мнение высказал в интервью ТАСС российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен совета директоров организации Алексей Можин.

"Переход к зеленой экономике и борьба с потеплением климата потребуют небывалой и беспрецедентной координации усилий всех участников международного сообщества. Особенно это касается помощи бедным странам, у которых нет средств на развитие альтернативных источников энергии. Но мы видим, что тенденция последних лет направлена в противоположную сторону, на разрушение международного экономического сотрудничества, из-за геополитических конфликтов", - считает он.

Представитель РФ в фонде пояснил, что международному сообществу придется потратить десятки триллионов долларов на процесс перехода к зеленой экономике и развитие альтернативных источников энергии. Кроме того, продолжил он, развивающиеся государства считают, что богатые страны должны оказать им финансовую помощь в этой связи. Можин подчеркнул важность перехода к зеленой экономике. "Во многих странах, в том числе в России, ведется разработка стратегии по борьбе с изменением климата и по переходу к экономике с низким уровнем выбросов углерода. Это колоссальный вызов для всей мировой экономики. Здесь очень важно иметь реалистичные ожидания с точки зрения требуемого уровня бюджетных расходов, - подчеркнул российский исполнительный директор в МВФ. - Этот процесс обойдется очень дорого, но тем не менее надо идти по этому пути".

Он считает, что сам процесс перехода будет "болезненным и может привести к каким-то краткосрочным сбоям". Так, в прошлом году в мире выросло потребление не только газа и нефти, но и угля, который считается самым грязным источником энергии, из-за того, что ветряные турбины и солнечные батареи в Европе не производили необходимых объемов энергии. При этом, отметил Можин, "энергетический баланс стран весьма различен, что усложнит процесс" перехода к зеленой экономике. Многие страны отказываются от АЭС, которые для таких государств, как, например, Франция, являются основным источником энергии.