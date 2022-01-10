Представитель РФ в МВФ: меры по спасению мировой экономики вызвали негативные последствия

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Принятые международным сообществом меры по спасению мировой экономики позволили смягчить воздействие вызванного COVID-19 кризиса, но привели к ряду негативных последствий. Такое мнение высказал в интервью корреспондент ТАСС российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ), дуайен совета директоров организации Алексей Можин.

"Я бы не стал говорить, что мировая экономика завершила год на высокой ноте. Решительные меры, предпринятые участниками мировой экономики - как отдельными государствами, так и международными организациями, в том числе и МВФ, - позволили смягчить последствия вызванного пандемией удара", - подчеркнул он.

Как пояснил представитель РФ в фонде, если бы эти меры не были предприняты, то "удар по мировой экономике оказался бы значительно сильнее". "Однако по-прежнему сохраняется большая неопределенность, которая связана с распространением коронавируса в мире. Сейчас появляются его новые штаммы, и предсказать последствия крайне трудно", - отметил он.

Можин добавил, что предпринятые меры "позволили смягчить удар пандемии, но не без последствий", которые состоят в накоплении долгов и повышении уровня инфляции в большинстве стран мира. Он напомнил, что для смягчения удара страны пользовались такими возможностями налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, как наращивание фискального стимулирования, что приводит к росту дефицита бюджета и госдолга, а также мерами монетарного стимулирования при помощи скупки гособлигаций. "После двух лет активного наращивания фискального и монетарного стимулирования возможности таких действий уже в значительной степени исчерпаны в большинстве стран или близки к этому", - сказал российский исполнительный директор в МВФ.

Пересмотр прогноза в сторону ухудшения

МВФ в своем январском докладе, который будет обнародован 25 января, скорее всего, пересмотрит в сторону ухудшения свой прогноз роста мировой экономики, продолжил Можин. "Предполагается, что прогноз будет пересмотрен в сторону ухудшения, и это в том числе связано с распространением омикрон-штамма", - отметил он.

"Когда только стало известно о распространении нового штамма, фондовые рынки многих стран отреагировали резким падением. Ожидалась катастрофа. Сейчас эти рынки в значительной степени отыграли этот спад и успокоились, - подчеркнул дуайен совета директоров МВФ. - Тем не менее распространение нового омикрон-штамма может потребовать нового введения ограничительных мер, которые будут способствовать замедлению роста мировой экономики. Кроме того, рост инфляции заставит многие центральные банки принять меры по ужесточению денежно-кредитной политики, такие как повышение процентных ставок и сворачивание скупки гособлигаций. Это также станет факторами замедления роста".

Как добавил Можин, на сегодняшний день большинство экспертов считает, что инфляция будет снижаться, но не слишком быстро. Ранее, продолжил он, утверждалось, что резкий рост цен на товары и услуги будет носить лишь временный характер. "Сейчас уже никто не говорит, что это временно. Никто не предполагает, что уже в 2022 году инфляция опустится до уровня, на котором она находилась до пандемии", - указал представитель РФ в фонде.