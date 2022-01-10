Представитель РФ в МВФ: Украине не нужен был новый транш с финансовой точки зрения

ВАШИНГТОН, 10 января. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Украина с финансовой точки зрения не нуждалась в новом транше Международного валютного фонда (МВФ) в размере $700 млн, который Киев получил в конце ноября прошлого года. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС российский исполнительный директор в МВФ, дуайен совета директоров организации Алексей Можин.

"Когда обсуждался новый транш Украине на совете директоров, и мы, и ряд других директоров обратили внимание на то, что Киеву этот транш не был нужен с чисто финансовой точки зрения. У них не такое плохое финансовое положение, они поднакопили валютные резервы, а уровень госдолга не является критическим", - отметил представитель РФ в фонде.

Он добавил, что у "Украины в целом слабая экономика, но этот транш не имел критического значения для Киева с точки зрения графика погашения долга и ситуации с резервами". По мнению Можина, скорее всего, Украине нужна постоянно действующая программа с МВФ как некий якорь. "Был очень большой промежуток времени между утверждением программы в июне 2020 года и этим траншем. Прошло почти полтора года. Никаких негативных финансовых последствий для Украины это не имело. Для них эта программа - это якорь в условиях того политического раздрая, который там существует. Для них очень важно, чтобы была какая-то согласованная программа", - отметил российский исполнительный директор в МВФ.

Он пояснил, что фонд разрабатывает для Киева экономическую политику, и для страны это своего рода стержень. "Им нужно, чтобы кто-то написал программу, которой надо следовать, с определением многих количественных параметров по бюджету, по платежному балансу. Кроме того, для них важно, что наличие программы с фондом - это некий сигнал инвесторам, что на Украине все стабильно, есть программа и обязательства перед МВФ", - подчеркнул Можин.

Контроль над правоохранительной системой

Дуайен совета директоров фонда заявил, что в программе для Украины "прописаны совершенно невероятные условия для Киева". "Это беспрецедентно, я не видел ни в одной программе фонда таких условий. Это касается борьбы с коррупцией", - подчеркнул он. Представитель РФ в МВФ пояснил, что "под предлогом борьбы с коррупцией на Украине и необходимости решительных антикоррупционных мер устанавливается внешний контроль над всей правоохранительной системой страны".

Он напомнил о том, что прописано в подписанном украинскими властями меморандуме по экономической и финансовой политике. "Там прописано, что Украина будет предоставлять регулярную отчетность по посадкам за коррупцию таких категорий госслужащих, как правительственные чиновники, законодатели, руководители госпредприятий, судьи, прокуроры. Власти Украины берут на себя обязательство отчитываться перед МВФ по таким посадкам, причем, по мнению фонда, в коррупции виноваты только представители госсектора, те, кто берет эти взятки, но не те, кто их дает", - подчеркнул дуайен совета директоров организации.

Он рассказал, что в документе детально прописаны такие положения, как финансирование антикоррупционных органов и их потребностей, в том числе в таких областях, как "слежка и прослушка телефонных разговоров, перехват электронных сообщений". Уже сегодня назначение судей в антикоррупционные суды утверждается иностранцами.

Как рассказал Можин, существует много традиционных, проверенных методов, с помощью которых фонд всегда боролся с коррупцией в других странах. Среди них приватизация, разумное дерегулирование, учреждение советов директоров для крупных госкомпаний. "А на Украине мы видим установление внешнего контроля не только над экономической политикой, который подразумевает любая программа фонда, но и внешний контроль над правоохранительной системой", - отметил представитель РФ в фонде, добавив, что постоянно поднимает данный вопрос в совете директоров организации.

Кредитный механизм stand-by между Украиной и МВФ на $5 млрд был утвержден в июне 2020 года. Фонд сразу выделил Киеву $2,1 млрд, а также были обозначены условия программы для предоставления оставшейся суммы. Однако из-за невыполнения Киевом ряда обязательств перевод средств приостанавливался.

Позже страна достигла требуемых макропоказателей, а в июле прошлого года были приняты 12 законов, оговоренных в меморандуме с МВФ. 18 октября стало известно, что миссия фонда договорилась с властями страны относительно экономических реформ в рамках первого обзора выполнения кредитной программы. В ноябре совет МВФ решил предоставить Киеву около $700 млн по результатам первого обзора украинской экономики в рамках механизма stand-by, а также продлить программу до конца июня 2022 года.