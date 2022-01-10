Новосибирская область перевыполнила план по росту собственных доходов на 2,5%

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области перевыполнили план по росту собственных доходов по итогам 2021 года на 2,5%. Сумма доходов составила 162 млрд рублей, сообщил на оперативном совещании правительства региона в понедельник министр финансов области Виталий Голубенко.

"Доходную часть бюджета мы получили 236,4 млрд руб., в том числе 162 млрд доходы собственные. План по собственных доходам мы перевыполнили на 2,5%", - сказал он.

Министр уточнил, что общий рост доходов по сравнению с 2020 годом составил 128%. Расходная часть бюджета региона была профинансирована в объеме 222 млрд руб. - это 94,2% к плану. При этом расходы за счет собственных ресурсов в области исполнены на 93%. Федеральные средства по итогам 2021 года освоены на 97%.

"Бюджет исполнен с превышением доходов на 14 млрд руб., при плановом дефиците 1,8 млрд. Государственный долг за 2021 год мы снизили на 6 млрд 700 млн руб., долговая нагрузка по итогам года составила чуть менее 26% по отношению к собственным доходам", - резюмировал Голубенко, добавив, что допустимая долговая нагрузка составляет 35%.

Бюджет на 2021 год принят заксобранием 23 декабря 2020 года. Доходы бюджета на 2021 год прогнозировались на уровне 187,99 млрд руб., расходы - 197,17 млрд, дефицит - 9,18 млрд руб., или 4,7% от расходов. 22 декабря с ростом доходов на 20% был принят бюджет региона на 2022 год. Доходы прогнозируются на уровне 226,3 млрд руб., из них трансферты из федерального бюджета - 53,9 млрд. Расходы бюджета - на уровне 242,3 млрд руб. Дефицит составит 15,9 млрд руб., это 6,5% от расходов.