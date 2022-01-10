Первый рейс "Аэрофлота" из Москвы прибыл в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" возобновила с понедельника полеты в казахстанскую столицу, первый рейс уже прибыл, полет обратно планируется в ближайшие часы. Об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"С 10 января авиакомпания "Аэрофлот" возобновила рейсы в город Нур-Султан. Первый рейс из Москвы прибыл в 10:35 по местному времени (07:35 мск). Рейс по маршруту Нур-Султан - Москва планируется к выполнению в 12:05 (09:05 мск)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, билеты на рейсы авиакомпании можно приобрести на сайте перевозчика.

"Рейсы будут осуществляться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - отметили в комитете.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате. Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в республике.