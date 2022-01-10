СМИ: Halyk Bank в Казахстане постепенно возобновляет работу

НУР-СУЛТАН, 10 января. /ТАСС/. Банк Halyk Bank возобновляет свою деятельность во всех регионах Казахстана, за исключением Алма-Аты, Алматинской области, Талдыкоргана и Жанаозена. Об этом сообщил в понедельник телеканал "Хабар-24".

По его данным, открыты будут 297 отделений.

Ранее работа всех банков, кроме национального, а также фондовой биржи была временно приостановлена в Казахстане в связи с обострившейся обстановкой.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. По данным властей, 7 января конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах республики. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.