На территории бывшей промзоны в Бутырском районе Москвы создадут 18 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Более 18 тыс. рабочих мест будет создано благодаря благоустройству двух участков бывшей промзоны Огородный Проезд в Бутырском районе Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Площадь двух участков бывшей промзоны Огородный Проезд, подлежащих комплексному развитию, составляет 22,5 га. В их редевелопмент инвесторы вложат 62 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет превысят 3,5 млрд рублей. В будущем здесь построят жилые дома, образовательные и спортивные учреждения, а также объекты общественно-делового назначения. Для города будет создано более 18 тыс. новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Первый участок с одной стороны граничит с железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра, с другой - с Огородным проездом. Второй участок находится между Складочной улицей и жилым комплексом на Новодмитровской улице. Сегодня там расположены офисы, склады и автосервисы.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, на этих территориях планируется возвести более 615 тыс. кв. м недвижимости.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 трлн рублей.