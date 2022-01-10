КАЗАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Компания "Камаз" планирует выпустить более 8 тыс. автомобилей поколения К5 в 2022 году. В январе планируется собрать 332 таких автомобиля, сообщает пресс-служба компании.

"Главный сборочный конвейер компании запущен после приостановки производства на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. По данным департамента управления производством, в январе коллективу предстоит собрать более 3,2 тыс. грузовиков "Камаз", из них 332 автомобиля поколения К5", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с высоким спросом на новейшие грузовики в 2022 году компания планирует выпустить более 8 тыс. автомобилей "Камаз" поколения К5. "В числе моделей К5, запланированных к сборке в январе, - автомобили с индексами 54901, 6595, 65659 и другие", - говорится в сообщении.