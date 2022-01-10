Индекс РТС в начале основной сессии вырос на 2,45%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов в понедельник вырос на 2,45%, до 1583,04 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии увеличился на 0,12%, до 3802,8 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:19 мск индекс РТС рос до 1589,73 пункта (+2,88%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3799,55 пункта (+0,03%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE росла на 0,07%, до $81,81 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,05% и торгуется на уровне $78,94 за баррель.