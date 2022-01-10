Bloomberg: Европа опасается экономических последствий жестких санкций в отношении РФ

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Обеспокоенность ряда крупнейших европейских стран возможными негативными последствиями масштабных экономических санкций Запада в отношении Росси в случае ее вторжения на территорию Украины порождает риск раскола между США и их европейскими союзниками в вопросе о том, насколько серьезными должны быть такие санкции. Об этом со ссылкой на заявления "осведомленных людей" сообщило в воскресенье вечером агентство Bloomberg.

По сведениям источников агентства, союзники США в Европе едины в стремлении предотвратить возможный вооруженный конфликт между Украиной и Россией и предупреждают последнюю о грозящих ей масштабных санкциях, но в то же время некоторые из них, "выразили США обеспокоенность" по поводу вероятных последствий этих мер для их собственных экономик. "Эта группа [стран] все еще осуществляет экономико-правовую оценку возможных санкций", - сообщает Bloomberg.

Европейцев, по данным агентства, помимо прочего тревожит возможное прекращение Россией - в качестве ответной меры - поставок природного газа в Европу, и без того переживающую энергетический кризис. К тому же, указывает Bloomberg, введение антироссийских санкций потребует единодушного согласия всех членов Евросоюза, имеющих "в целом разные взгляды на Россию". Таким образом, сообщают источники агентства, "перевод слаженных высказываний в совместное заявление" может оказаться сложной задачей применительно к конкретным мерам в отношении России. "Наличие различий [в подходах] демонстрирует тот вызов, с которым сталкиваются США и их союзники в попытке оказать давление на президента Владимира Путина с тем, чтобы он отказался от наращивания численности войск у границы с Украиной", - передает агентство.

Ранее оно сообщило, что американская администрация рассматривает вариант ограничения экспорта в РФ высокотехнологичной продукции, а также микроэлектроники, которая сделана с применением американских технологий или ПО. Список компонентов и товаров может варьироваться от авионики и инструментов до смартфонов, игровых консолей и телевизоров. Представитель администрации США высокого ранга заявил в субботу на брифинге, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности, что РФ столкнется "с финансовыми и экономическими санкциями" и дипломатическими последствиями в случае агрессии против Украины.

10 января должны начаться российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене. На этих переговорах будут рассматриваться прежде всего инициативы России по безопасности в Евроатлантике. Министерство иностранных дел РФ 17 декабря 2021 года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от США и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.