СМИ: Хайнань будет поставлять на мировой рынок шоколад исключительного качества

ХАЙКОУ /Китай/, 10 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань планирует укреплять сотрудничество с ведущими производителями шоколада и наращивать поставки на мировой рынок первосортного какао для выпуска продукции исключительного качества. Об этом сообщила газета China Daily .

Издание ссылается на известного бельгийского шоколатье Пьера Марколини, который с июня выставил на продажу в своих магазинах новинку Grand Cru из хайнаньских какао-бобов. "Это фантастический продукт. Он слегка горек, очень приятен, не терпкий и имеет легкий привкус цитрусовых наподобие грейпфрута", - подчеркнул кондитер.

Как признался его американский коллега Марк Хуэстч, унаследовавший семейное шоколадное производство, его впечатлили характеристики продукции, изготавливаемой из сырья, которое выращивается на острове. "Хайнаньское какао отличается неповторимым ароматом", - подчеркнул он. Эксперт уточнил, что готов порекомендовать потребителям в США этот шоколад, имеющий "хорошо ощутимые ореховые нотки".

По словам замглавы Научно-исследовательского института приправ и напитков при Китайской академии тропических сельскохозяйственных наук (CATAS) Цинь Сяовэя, выход соответствующей продукции на рынки других стран "свидетельствует, что международная общественность по достоинству оценила качество и производственные стандарты" Хайнаня. "КНР впервые экспортирует какао-бобы собственного производства", - заявил он.

Директор Научно-исследовательского центра какао при CATAS Ли Фупэн в свою очередь отметил, что постоянно растущее количество заказов свидетельствует о чрезмерно высоком спросе на хайнаньское сырье для шоколада. По его мнению, самая южная китайская провинция не может соперничать с ведущими странами - производителями какао по объему поставок, однако имеет возможность выращивать "небольшие партии продукции исключительного качества".

Аграрии начали выращивать на Хайнане какао с 1950-х годов, когда его семена были завезены китайскими соотечественниками из-за границы. К 2004 году площадь плантаций на острове, отведенных под эту сельскохозяйственную культуру, достигла 667 га, однако в дальнейшем по ряду причин заметно сократилась. Тем менее, как полагают международные эксперты, данная отрасль "имеет большие перспективы и принесет большую экономическую выгоду" Хайнаньскому порту свободной торговли.