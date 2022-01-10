Единая дальневосточная авиакомпания в 2021 году перевезла почти 70 тыс. пассажиров

ТАСС, 10 января. Единая дальневосточная компания "Аврора", которая начала работу летом 2021 года, к 2022 году перевезла 69,9 тыс. пассажиров, сообщила в понедельник пресс-служба полномочного представительства президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

"Начиная с 26 июля 2021 года авиакомпания "Аврора" выполнила 1 934 рейса по 20 новым социально значимым маршрутам на Дальнем Востоке, которыми воспользовались более 69,8 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Самым востребованным стало направление Хабаровск - Якутск, по которому компания перевезла 11,8 тыс. пассажиров. Также популярностью среди населения региона пользуются рейсы из Владивостока в Улан-Удэ (6,8 тыс. пассажиров), из Хабаровска в Оху (6,3 тыс. пассажиров) и Тынду (5,7 тыс. пассажиров), из Южно-Сахалинска в Красноярск (5,6 тыс. пассажиров).

"Итоги перевозок в 2021 году по 20 социально значимым маршрутам единой дальневосточной авиакомпании показали их высокую востребованность у дальневосточников. В 2022 году авиакомпания "Аврора" продолжит выполнение этой программы, и количество маршрутов будет увеличено до 36. Более 200 тыс. пассажиров смогут воспользоваться социально значимыми рейсами по доступным тарифам, субсидируемым правительством РФ из бюджета", - приводятся в сообщении слова гендиректора авиакомпании Константина Сухоребрика.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Проект включен в национальную программу социально-экономического развития ДФО на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.