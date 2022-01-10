С 2022 года норматив стоимости 1 кв. м жилья в Астраханской области вырос в 1,5 раза

АСТРАХАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Новый норматив стоимости 1 кв. м жилья в Астраханской области на I квартал 2022 года, который вырос в 1,5 раза, поможет быстрее избавиться от очереди на получение квартир льготными категориями населения. Об этом в понедельник на своей странице в Instagram сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Проблема жилья в Астраханской области - одна из самых актуальных. В очереди на получение квартир стоят около 3 тыс. детей-сирот и почти 3 тыс. жильцов из аварийных домов. Ранее в методике расчета при покупке государством жилья для очередников (ветеранов, переселенцев из ветхого и аварийного фонда, детей-сирот) применялся понижающий коэффициент, который ограничивал рост цены на 1 кв. м и делал ее неконкурентной на рынке недвижимости, так как сумма на приобретение квартир была минимальной.

"Теперь, после отмены понижающего коэффициента, выкупная цена квадратного метра будет максимально приближена к рыночной. Для примера: в конце прошлого года квадратный метр для выкупа очередников по старой методике стоил 40 с небольшим тысяч (норматив составлял 40 879 руб. за 1 кв. м. - прим. ТАСС), а с 1 января 2022 он стоит уже 62 030. Разница колоссальная. Будем надеяться, что это позволит нам быстрее ликвидировать очередь", - написал он.

Бабушкин также добавил, что введенные изменения норматива - это эффективная и своевременная мера, которая положительно скажется не только на размере выплат для граждан, но также простимулирует строительный сектор региона.