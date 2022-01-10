На Ставрополье в 2021 году бюджетные доходы выросли на 4%

ПЯТИГОРСК, 10 января. /ТАСС/. Бюджетные доходы на Ставрополье в 2021 году составили почти 160 млрд рублей, что на 4,4% больше планового значения. Государственный долг за минувший год уменьшился на 7,6 млрд рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора.

"Доходы краевой казны в прошедшем году составили 158,7 млрд рублей, что на 4,4% больше планового значения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом собственные доходы края на 9,9% или 7,6 млрд рублей превысили плановые показатели. По сравнению с 2020 годом рост составил почти 18,5 млрд рублей или 127,8%, а по отношению к 2019 году - 123,2%.

По данным пресс-службы, государственный долг края за прошедший год уменьшился на 7,6 млрд рублей.

Бюджет региона на 2021 год депутаты краевой думы приняли в конце ноября 2020 года. Доходы краевого бюджета превышали 129,6 млрд рублей, расходы - 133,5 млрд рублей. Согласно долговой книге, опубликованной на официальном сайте Минфина края, объем госдолга региона на 1 декабря 2020 года составлял 23,9 млрд рублей.