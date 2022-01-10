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Обновлено 

S7 возобновила продажу билетов на собственные рейсы в Казахстан

Как заявили в авиакомпании, все рейсы между РФ и Казахстаном будут выполнены по расписанию

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 возобновила продажу авиабилетов на собственные рейсы в Казахстан, говорится в сообщении перевозчика. Все рейсы между РФ и Казахстаном будут выполнены по расписанию.

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"S7 Airlines возвращает в продажу билеты на все собственные рейсы в Казахстан, а также на совместные рейсы по маршруту Москва - Нур-Султан и обратно. Рейсы по всем направлениям планируются к выполнению по расписанию".

Авиакомпания выполняет рейсы из Москвы в Усть-Каменогорск, из Омска в Павлодар, из Новосибирска в Нур-Султан.

Ранее компания закрыла продажу билетов на собственные рейсы и рейсы, выполняемые с Air Astana, на фоне внутриполитической ситуации в Казахстане.

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