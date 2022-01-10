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В Думе предложили операторам связи отменить роуминг для находящихся в Казахстане россиян

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Депутаты-единороссы, входящие в комитет Госдумы по информполитике, обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для россиян, которые пребывали или находятся в Казахстане в период с 5 по 19 января. Об этом в понедельник сообщил глава думского комитета Александр Хинштейн.

"Сегодня депутаты "Единой России" - члены IT-комитета Госдумы - обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи ("Большая шестерка") с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января", - написал он в своем Telegram-канале.

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