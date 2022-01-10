ВРП Кубани по итогам 2021 года превысил допандемийный уровень

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Внутренний региональный продукт (ВРП) в Краснодарском крае по итогам 2021 года превысил 3 трлн рублей. В 2022 году власти региона рассчитывают на рост собственных доходов бюджета региона, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в понедельник.

"Вице-губернатор Игорь Галась отметил, что экономика Краснодарского края в прошлом году демонстрировала высокие темпы восстановления и роста. Регион преодолел рубеж в 3 трлн рублей ВРП", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что собственные доходы бюджета Краснодарского края в 2021 году составили 360 млрд рублей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в 2022 году этот показатель должен составить не менее 380 млрд рублей.

"Это минимальная составляющая для успеха края. Для выполнения намеченных планов нужны большие средства, сильная экономика", - приводит пресс-служба слова главы региона.

В 2019 году объем ВРП Краснодарского края составлял 2,6 трлн рублей. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса в регионе действовал режим карантина, по итогам года показатель снизился. Кроме федеральных мер господдержки, власти Краснодарского края применяют к бизнесу региональные меры господдержки.