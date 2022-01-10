Собственные доходы бюджета Марий Эл в 2021 году превысили план на 6%

ТАСС, 10 января. Собственные доходы республиканского бюджета Марий Эл в 2021 году на 6% превысили плановый показатель и составили более 22 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

"По состоянию на 1 января в республиканский бюджет зачислено налоговых и неналоговых доходов в сумме 22 млрд 138,7 млн рублей, в том числе без источников дорожного фонда - 16 млрд 484,9 млн рублей. Исполнение плана 2021 года составляет 106,1%, в том числе без источников дорожного фонда - 106,9%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году из федерального бюджета в рамках программных мероприятий и непрограммной части регион получил почти 30 млрд рублей. "В рамках региональных проектов завершены работы по всем запланированным в 2021 году 22 объектам капитального строительства, в том числе Марийская государственная филармония, четыре детских сада, Сардаяльская общеобразовательная школа, 6 ФАПов, вертолетная площадка, 4 объекта спорта, 2 проекта по созданию комфортной городской среды, 2 объекта водоснабжения. Что касается реализации индивидуальной программы, за счет средств федерального бюджета профинансировано 1 млрд рублей, что составляет 100% от лимитов 2021 года. Введены все запланированные в 2021 году 8 объектов капитального строительства транспортной и коммунальной инфраструктуры, среди которых: улицы Петрова и Ураева, новый автовокзал, объекты жилищно-коммунального хозяйства", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, экономического развития и торговли республики Станислава Крылова.

Также, по данным пресс-службы, в 2021 году в республике введены 5 объектов капитального строительства: канализационные очистные сооружения в деревне Михайловка Советского района, очистные канализационные сооружения в селе Шулка Оршанского района, реконструкция канализационного коллектора по улице Дружбы в городе Волжске, очистные сооружения в поселке Морки и Учейкинский фельдшерско-акушерский пункт.

Ранее сообщалось, что республиканский бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов принят Госсобранием Марий Эл. Предполагается, что бюджет в 2022 году будет бездефицитным, доходы составят 44,3 млрд рублей.