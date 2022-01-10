Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна россиянам с 12 по 19 января

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

"Минцифры России совместно с операторами "Большой четверки" (МТС, "Билайн", "Мегафон", Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идет о входящих, исходящих вызовах и смс-сообщениях, в том числе при отрицательном балансе. Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года", - отмечается в сообщении.

Добавляется, что россияне также смогут бесплатно звонить в диппредставительства и авиакомпании для решения вопросов пребывания в стране.

Россияне, находящиеся в роуминге на территории Казахстана с 5 января, смогут запросить перерасчет расходов у своего оператора.