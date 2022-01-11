Большинство акционеров "Русала" проголосовали против выплаты дивидендов за девять месяцев

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Большинство акционеров компании "Русал" в ходе внеочередного общего собрания, которое состоялось 10 января, проголосовали против выплаты дивидендов за девять месяцев 2021 года, следует из сообщения компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже.

Так, 62,8% акционеров поддержали предложение не выплачивать дивиденды, тогда как "против" выступили 31,8% держателей акций, воздержались 0,027% акционеров.

Ранее на Гонконгской фондовой бирже было опубликовано сообщение, согласно которому совет директоров "Русала" не может рекомендовать промежуточные дивиденды за девять месяцев 2021 г. по причине отсутствия финансовой отчетности за данный период. Вместе с тем совет директоров утвердил проведение внеочередного собрания акционеров 10 января 2022 года.

В сентябре акционеры "Русала" уже проголосовали против выплаты дивидендов за первое полугодие 2021 года. Тогда голосование также было инициировано Sual Partners (владеет 25,61% "Русала"). Позднее в Sual Partners подчеркнули, что продолжат отстаивать интересы миноритарных акционеров, указав на возможность "Русала" обеспечивать минимальную дивидендную доходность акционерам компании. В последний раз производитель выплачивал дивиденды в 2017 год.

Дивидендная политика "Русала" предполагает выплату дивидендов в размере 15% от скорректированного показателя EBITDA компании (включая дивиденды, полученные от "Норильского никеля" за соответствующий период) при условии соблюдения кредитных соглашений и иных ковенант группы и финансовой ликвидности компании.

О компании

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России. Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.