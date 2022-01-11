Предприятия нефтегазовой компании "Казмунайгаз" работают стабильно

НУР-СУЛТАН, 11 января. /ТАСС/. Предприятия национальной компании Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) работают стабильно, наблюдаются остановки отдельных скважин, которые не несут существенного влияния. Об этом сообщила во вторник пресс-служба КМГ.

"Нефтегазодобывающие, нефтепроводные, нефтеперерабатывающие, газоперерабатывающие, сервисные и другие предприятия группы не останавливали свои производственные процессы и поддерживают их в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

Из него также следует, что наблюдаются остановки отдельных скважин на добывающих предприятиях и некоторое снижение добычи, которые не несут существенного влияния на результаты деятельности группы компаний КМГ. "Точное влияние ситуации, сложившейся в Республике Казахстан в связи с беспорядками в начале января 2022 года, на группу компаний "Казмунайгаз" будет надлежащим образом раскрыто в регулярной финансовой и иной отчетности", - пояснили в пресс-службе.

При этом там отметили, что КМГ выполняет все свои обязательства перед третьими сторонами. "Группа компаний "Казмунайгаз" обладает достаточным запасом прочности и денежной ликвидности для таких случаев. В настоящее время командой по управлению кризисными ситуациями принимаются все необходимые меры по недопущению дестабилизации обстановки на производственных площадках и оперативному реагированию на возникающие вопросы", - говорится в релизе.