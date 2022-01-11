Статус промкомплекса присвоили московскому производителю кабелей

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Столичному предприятию по производству кабельной продукции присвоили статус промышленного комплекса. Благодаря этому компания сможет ежегодно экономить около 4 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Завод входит в число ключевых производителей кабельной продукции города. Он постоянно модернизируется, обеспечивая работой почти 450 человек, а также предлагает рынку новые, высокотехнологичные разработки, успешно решающие задачу импортозамещения. Также производство отвечает требованиям, которые город предъявляет к компаниям, претендующим на получение статуса промышленного комплекса. Инвестиции завода за последние пять лет составили 561 млн рублей, а выручка за минувший год достигла почти 3,3 млрд рублей. Став промкомплексом, предприятие сможет ежегодно экономить порядка 4 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что более 20 лет завод "Спецкабель" производит кабели для охранной сигнализации, управления и связи, противопожарной защиты, для промышленных сетей, радиосвязи, телевидения и видеонаблюдения.

"Помимо кабельного завода, в числе новых промкомплексов производитель хлеба и мучных изделий "Фацер", московский завод плавленых сыров "Карат", Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова, а также Центральный институт травматологии и ортопедии имени Приорова. Всего в столице насчитывается более 60 предприятий со статусом промкомплекса. За пять лет совокупный объем инвестиций этих производств достиг более 42 млрд рублей, а их ежегодная экономия на налогах составляет порядка 1,7 млрд рублей", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Региональная ставка налога на прибыль для предприятий со статусом промышленного комплекса составляет 13,5%, а также вдвое меньше налог на имущество, на 80% снижен земельный налог, а ставка арендной платы - 0,3% от кадастровой стоимости участка.