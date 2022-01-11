Индекс РТС в начале основной сессии вырос до 1579 пункта

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в начале торгов во вторник вырос на 0,87%, до 1579 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи в начале основной сессии увеличился на 0,69%, до 3764,56 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:16 мск индекс РТС рос до 1583,56 пункта (+1,17%). Индекс Мосбиржи находился на уровне 3765,63 пункта (+0,72%).

Стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent на Лондонской бирже ICE росла на 0,49%, до $81,27 за баррель. Фьючерс на WTI дорожал на 0,65% и торгуется на уровне $78,74 за баррель.