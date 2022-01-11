План развития моногорода на Байкале, где закрылся БЦБК, разместили в общем доступе

ИРКУТСК, 11 января. /ТАСС/. Мастер-план комплексного развития моногорода Байкальска Иркутской области, где в 2013 году остановилось градообразующее предприятие Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, представили в цифровом формате в виде интернет-портала, чтобы любой желающий мог ознакомиться с документом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании Байкал.Центр, входящей в госкорпорацию ВЭБ.РФ.

"Байкал.Центр (входит в группу ВЭБ.РФ) и КБ "Стрелка" (консалтинговая компания - прим. ТАСС) представили стратегический мастер-план Байкальска в цифровом формате. Он реализован в виде интернет-портала план.байкальск.рф. На портале <...> представлены цели, задачи и предпосылки реализации мастер-плана, видение развития города и ключевые целевые показатели до 2030 и 2040 года, а также краткая версия документа. Пользователи могут изучать проекты мастер-плана в интерактивном каталоге и видеть их на карте города", - говорится в сообщении.

Функции ресурса позволяют знакомиться с мероприятиями и проектами, подробно их изучать и отслеживать этапы реализации. На портале можно делиться идеями и предложениями. Для бизнеса и потенциальных инвесторов опубликованы статистические, финансово-экономические характеристики проектов мастер-плана. На сайте можно скачать полную версию мастер-плана в PDF, посмотреть все исходные материалы, включая комплексный анализ территории и результаты обсуждений с жителями города.

На портале будут публиковать новости о реализации мастер-плана, календарь событий. По данным Байкал.Центра, полностью цифровой формат подобного документа в российской практике создали впервые.

БЦБК работал с 1966 года. В его накопителях, расположенных на берегу Байкала, за годы работы комбината собралось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов производства. Осенью 2020 года правительство России назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.

Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития Байкальска, в котором проживают более 12 тыс. человек. Мастер-план включает более 300 проектов и мероприятий. Это, в частности, строительство жилья и гостиниц, коммерческих, социальных и спортивных объектов, создание общественных пространств. Планируется создать порт, реконструировать набережную, построить экологические тропы, музей БЦБК, расширить горнолыжный курорт "Гора Соболиная", территории БЦБК построить международный центр водных ресурсов.