Власти Новосибирска ограничат площади под киоски для борьбы с нелегальной торговлей

НОВОСИБИРСК, 11 января. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска планирует ограничить 6 кв. м разрешенную площадь под киоски "Пресса", чтобы бороться с нелегальной торговлей, которая часто ведется в них, но при этом не ущемлять малый бизнес, снося киоски совсем. Об этом сообщил во вторник на аппаратном совещании начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

В октябре уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал региональные власти временно приостановить решения о сносе нестационарных торговых объектов и найти другое решение для работы с малым бизнесом, особенно в городах, где множество подобных решений уже исполнено. В качестве примера такого города Титов привел Новосибирск, где малый бизнес активно жалуется бизнес-омбудсмену на давление со стороны властей.

"Массово даны поручения, чтобы проверяли соответствие специализации. Мониторинг был проведен специально, выявлено 37 объектов, они у нас числятся как пресса, но торгуют там по факту не прессой. Члены рабочей группы согласились, сейчас нами массово проводится работа, чтобы площадь объекта сократить, чтобы она была не более 6 кв. м. Это позволит снизить градус активности на торгах", - сказал Витухин.

В мэрии Новосибирска ТАСС уточнили, что сейчас площадь под НТО не регулируется, есть объекты свыше 6 кв. м.

Витухин добавил на аппаратном совещании, что с властями региона мэрия прорабатывает меры по приведению к единому стандарту внешнего облика всех объектов нестационарной торговли, а также актуализирует перечень мест, где их можно разместить.

По словам Витухина, федеральная стратегия развития торговли в России, принятая Минпромторгом России, также предусматривает отказ от сноса киосков в пользу других мер воздействия на предпринимателей, но только если они не мешают удобству жизни и развитию пространств в городе. Всего схема размещения НТО в Новосибирске включает около 3 тыс. мест. В 2021 году решили демонтировать порядка 560 нелегальных объектов, большинство из которых уже снесли.