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Skoda в 2021 году поставила на мировой рынок на 15% машин меньше, чем в 2020 году

Это произошло вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на производство и спрос автомобилей, а также острого дефицита электронных компонентов

ПРАГА, 11 января. /ТАСС/. Чешский автомобилестроительный гигант Skoda в завершившемся году поставил на мировой рынок почти на 15% машин меньше, чем в предыдущем году. Об этом ТАСС сообщили во вторник в дирекции предприятия.

"В 2021 году на мировой рынок было поставлено 878 200 легковых автомобилей марки Skoda, что представляет собой сокращение примерно на 15% по сравнению с 2020 годом, когда нами было поставлено на 126 600 машин больше, - отметили в дирекции. - Это произошло вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на производство и спрос автомобилей, а также острого дефицита электронных компонентов, что на определенный срок привело к остановке наших заводов [в Чехии]".

В Чехии действуют три завода Skoda. На них работают около 34 тыс. человек.

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