СМИ: остающиеся договоры по газопроводу ТАПИ через Афганистан скоро подпишут

ТЕГЕРАН, 11 января. /ТАСС/. Остающиеся семь соглашений по проекту газопровода ТАПИ (Туркмения - Афганистан - Пакистан - Индия), который планируется проложить через территорию Афганистана, будут заключены в ближайшее время. Об этом сообщил во вторник афганский телеканал Tolo News со ссылкой на руководство министерства иностранных дел временного правительства, созданного захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ).

Всего для реализации проекта ТАПИ было запланировано подписать 16 соглашений, 9 из которых были заключены до падения предыдущего афганского правительства, указывает телеканал. Остающиеся семь документов будут подписаны в ближайшее время. При этом средства на осуществление проекта будут выделены из бюджета Афганистана в текущем финансовом году, что позволит правительству талибов внести афганскую долю за счет иностранного займа.

"Что касается осуществления проекта, мы договорились с Туркменией о предоставлении займа Афганистану для оплаты взноса, - цитирует телеканал директора стратегических исследований МИД талибов Валиуллу Шахина. - Заимствованные средства будут возвращены из будущих доходов от эксплуатации газопровода".

"Мы намерены рассмотреть выделение средств на проект ТАПИ и другие проекты развития в текущем финансовом году", - цитирует телеканал официального представителя министерства финансов талибов Ахмада Вали Хакмала.

Ранее сообщалось, что движение "Талибан" сформирует специальное подразделение для защиты газопровода ТАПИ из 30 тыс. бойцов. Представители "Талибана" неоднократно заявляли, что придают особое значение этому проекту и намерены добиться его осуществления.

Реализация проекта ТАПИ с участием Афганистана, Пакистана, Индии и Туркмении ведется с 2015 года. Его стоимость составляет $10 млрд. Газопровод соединит богатую энергоресурсами Центральную Азию с испытывающими нехватку энергии странами Южной Азии. В соответствии с проектом до 33 млрд куб. м газа будет транспортироваться ежегодно с газового месторождения Галкыныш в Туркмении в город Фазилка в индийском штате Пенджаб по трубопроводу протяженностью 1 814 км, проходящему через Афганистан и Пакистан. Ожидается, что Афганистан будет получать от этого проекта $500 млн ежегодно.