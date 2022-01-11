Цена зимнего дизеля на бирже достигла 65,77 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо вновь выросла после небольшого снижения днем ранее, 10 января, и установила новый рекорд, достигнув 65,77 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,3% и составила 65,77 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен в последний торговый день 2021 года, 27 декабря (65,71 тыс. рублей за тонну). Межсезонный дизель подорожал почти на 1%, до 52,76 тыс. рублей за тонну, а летний - почти на 2%, до 51,88 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,4%, до 49,95 тыс. рублей за тонну, а бензина Аи-95 - увеличилась на 0,3%, до 52,38 тыс. рублей за тонну.

Сильнее всего подорожал за день топочный мазут - на 4,4%, до 24,84 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросина) также выросло в цене - на 0,7%, до 57,5 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 1%, до 31,14 тыс. рублей за тонну, после резкого роста цены на этот вид топлива в предыдущий торговый день.