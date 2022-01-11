"Россети" обеспечат выдачу мощности малой ГЭС на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" (входит в группу "Россети") создала инфраструктуру для технологического присоединения малой гидроэлектростанции (ГЭС), которая строится в Нефтекумском округе Ставрополья. На выполнение работ направлено более 12 млн рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"Специалисты филиала "Ставропольэнерго" построили новую линию электропередачи 35 кВ протяженностью почти 1,5 км. Строительство велось на территории со сложным геолого-почвенным рельефом. На выполнение работ компанией направлено свыше 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

По информации компании, Горько-Балковская малая гидроэлектростанция строится в районе поселка Кара-Тюбе. Инвестор проекта - компания "ЭнергоМИН" - для завершения технического присоединения построит на площадке станции распределительное устройство с силовым трансформатором мощностью 16 МВА. Полностью завершить строительство гидроэлектростанции инвестор планирует в 2022 году.

Малая ГЭС ежегодно будет вырабатывать 32 млн кВт часов электроэнергии, объема будет достаточно для обеспечения энергоснабжения четырех населенных пунктов с 18 тыс. жителей.