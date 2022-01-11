ВБ прогнозирует замедление роста ВВП России в 2022 году до 2,4%

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Рост ВВП России замедлится в текущем году до 2,4%, а в следующем - до 1,8%. Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник январском докладе Всемирного банка (ВБ) "Перспективы мировой экономики".

"В Российской Федерации, экономика которой является крупнейшей в регионе, в 2022 году ожидается замедление темпов экономического роста до 2,4% по мере дальнейшего ужесточения макроэкономической политики и снижения внутреннего спроса", - прогнозируют специалисты банка.

В следующем году они ожидают, что рост ВВП России замедлится до 1,8%.

Как отмечается в докладе, в 2021 году объем производства в Европе и Центральной Азии вырос на 5,8%, что "свидетельствует о более быстром, чем предполагалось ранее, восстановлении внутреннего спроса на протяжении большей части этого года". "Укрепление экономической активности в зоне евро и повышение цен на сырье способствовали росту экспорта и притоку денежных переводов, оказывая дополнительную поддержку процессам восстановления в регионе", - отмечают авторы доклада.

Тем не менее, полагают они, "воздействие нынешней волны пандемии будет иметь негативные последствия, в том числе из-за ужесточения ограничений на передвижение внутри стран и запрета на международные поездки". "Уровень потребительского доверия снижается в связи с увеличением числа случаев заражения COVID-19, ростом инфляции и усилением политической неопределенности. Центральные банки многих стран региона быстро сворачивают меры стимулирующей денежно-кредитной политики: поводом к этому стал всплеск цен, из-за которого инфляция превысила целевые показатели почти во всех странах региона, проводящих политику инфляционного таргетирования", - указали в ВБ.

По прогнозам специалистов, темпы роста экономики стран Европы и Центральной Азии снизятся до 3% - "почти наполовину по сравнению с 2021 годом, так как ужесточение макроэкономической политики и повторяющиеся вспышки COVID-19, в том числе и омикрон-штамма, будут оказывать негативное воздействие на спрос". "На фоне дальнейшего свертывания мер налогово-бюджетной поддержки, на 2023 год в регионе прогнозируется дальнейшее замедление экономического роста, темпы которого достигнут 2,9%, - считают в ВБ. - Ожидается, что в 2023 году стимулирующее воздействие внешнего спроса сойдет на нет на фоне снижения темпов роста экономики во всем мире и в зоне евро и понижения цен на сырье".

ВБ подчеркивает "преобладание риска негативного развития ситуации" в регионе. Авторы доклада указывают на "возможность возникновения новых вспышек COVID-19, особенно в странах с низким уровнем вакцинации населения".