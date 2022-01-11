Рестораторы Татарстана просят отменить ограничения по времени работы для общепита

КАЗАНЬ, 11 января. /ТАСС/. Ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана (АРИО) направила письмо в Роспотребнадзор республики с просьбой о полном снятии ограничений по времени работы для предприятий общественного питания. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ассоциации.

"Сотрудники сферы общественного питания прошли 100% вакцинацию, продолжаются усиленные меры профилактики, услуги предоставляются только с предъявлением QR-кода. Мы просим полностью снять ограничения по времени работы предприятий общественного питания" - пишет в письме Роспотребнадзору исполнительный директор АРИО Галина Шарафутдинова.

АРИО региона в обращении еще раз подчеркивает необходимость сохранять предъявление QR-кодов и поддерживать 100-процентную вакцинацию персонала. Устранение барьера по временным ограничениям будет способствовать дальнейшей вакцинации и ревакцинации населения, считают в ассоциации. Также ассоциация заявляет, что открыта для сотрудничества с компаниями и организациями, которые осознают важность деятельности как общественного объединения и имеют общую с ней цель - совершенствование и развитие сферы гостеприимства.

Ранее по инициативе членов ассоциации рестораторам удалось добиться продления работы общепита в новогоднюю ночь до 03:00 и до 01:00 - в период с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Заведения, состоящие в ассоциации и соблюдающие все требования эпидемиологической безопасности, выступают гарантом "чистой зоны", обеспечив вакцинацию сотрудников предприятий и пропускной режим по QR-кодам.

По информации пресс-службы ассоциации, благодаря продлению времени работы рестораторы наблюдали увеличение выручки в 2,5 раза, а количество персонала в смену наконец позволило вывести 40% от допандемийного штата сотрудников.

Постановлением кабмина региона в Татарстане запрещено оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.