Зарплата Зеленского за 2021 год составила $12,2 тыс.

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году получил зарплату в размере 336 тысяч гривен ($12,2 тыс.). Об этом сообщили во вторник в Государственном управлении делами Украины.

"Заработная плата в 2021 году составила 336 тысяч гривен, с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен ($2,4 тыс.)", - говорится в ответе ведомства на запрос украинского телеканала "24 канал". При этом, добавили в управлении, должностной оклад Зеленского составляет 28 тысяч гривен (около $1020). Надбавок и премий президент не получал.

Об общей сумме своих доходах глава Украины обязан отчитаться до 1 апреля.

Согласно декларации за 2020 год, Зеленский заработал $815 тыс., сумма зарплаты президента, как и в 2021 году, составила 336 тыс. гривен. В 2019 году задекларированные доходы его семьи, включая поступления от продажи и сдачи в аренду недвижимости, составили $1,06 млн.