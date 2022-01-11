Более 300 объектов намерены построить и реконструировать в Вологодской области в 2022 году

ВОЛОГДА, 11 января. /ТАСС/. Более 300 объектов запланировано к строительству, реконструкции и капитальному ремонту в 2022 году во всех муниципалитетах Вологодской области, в том числе более 1 000 км дорог. В прошлом году сдано после реконструкции и строительства 178 социальных объектов, сообщил во вторник губернатор Олег Кувшинников.

"В 2022 году запланирован ремонт, реконструкция и строительство 333 объектов абсолютно во всех муниципалитетах Вологодской области. Запланирован ремонт почти 1 000 км дорог, реконструкция 12 объектов водоподготовки, газификация 25 населенных пунктов. Эти планы точно сбудутся", - сказал Кувшинников, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, практически все намеченные планы, о которых договаривались вместе с главами муниципалитетов на 2021 год, на 99% реализованы. "Все 1 500 проектов в рамках "Народного бюджета" были профинансированы и реализованы. И во всех муниципалитетах появились новые спортивные, детские площадки, новые парки, скверы, благоустроенные территории. Сдано в эксплуатацию после строительства, реконструкции и капитального ремонта 178 объектов - социальные, инженерные, инфраструктурные, детские сады и школы, закупка нового оборудования", - сообщил губернатор.

Из новых крупных объектов он назвал большой физкультурно-оздоровительный комплекс в Череповецком районе, Дом культуры в поселке Депо, два детских сада в Вологде, новую школу в Соколе. Отремонтировано 1 000 км дорог - это в 15 раз больше, чем восемь лет назад, такие объемные дорожные работы ранее за год никогда не выполняли. Отремонтировано 25 мостов. Семь объектов водоснабжения прошли глобальную реконструкцию, они не ремонтировались по 40-50 лет.

Но есть и проблемные объекты, отметил глава региона. "Два детских садика в Череповце в срок не сданы, в чем причина, предстоит разобраться. До сих пор нет проектно-сметной документации на строительство Некрасовского моста в Вологде, деньги есть в бюджете, а строительство не началось. Стадион в Белозерске: уже третий подрядчик, безалаберность поражает уже не только жителей района, но и меня лично, хоть сам приходи и строй этот объект. Аэропорт в Великом Устюге планировали сдать 31 декабря, до сих пор идет его приемка, работает комиссия, тоже не удалось сдать в намеченные сроки. Но в этом году мы обязательно их сдадим", - сказал Кувшинников.