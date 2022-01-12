Нацбанк Казахстана усилит контроль за незаконным выводом денег из страны

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана усилит контроль за незаконным выводом денег из республики. Об этом сообщил в среду глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства.

"Глава государства констатировал, что в связи с введением режима чрезвычайного положения возрос риск вывода капитала за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В этой связи Национальным банком совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января принят совместный приказ по усилению контроля за незаконным выводом денег из страны", - рассказал Досаев.

По его словам, приказом принят алгоритм действий по заявкам на проведение операций, а также утвержден перечень трансграничных операций, подлежащих усиленному финансовому мониторингу. В случае явных нарушений требований, такого рода операции будут оперативно приостанавливаться.

"Принимаемые меры основываются на лучшей мировой практике борьбы с отмыванием денег и полноценно внедряют принципы KYC (know your client - прим. ТАСС). Это позволит обеспечить большую прозрачность трансграничных перетоков капитала. Хочу подтвердить, что добросовестные участники внешнеэкономической деятельности, включая резидентов и нерезидентов, не будут ущемлены в своих правах и ограничены в проведении международных операций", - подчеркнул глава Нацбанка.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В республике с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.