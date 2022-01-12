Проект первого в Восточной Сибири завода полимеров застраховали на 203,6 млрд рублей

ИРКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Страховые компании застраховали на сумму более 203,6 млрд рублей строительство первого в Восточной Сибири завода полимеров, который на севере Приангарья возводит Иркутская нефтяная компания (ИНК). Об этом в среду сообщила пресс-служба ИНК.

"Договор страхования на общую страховую сумму более 203,6 млрд рублей заключен на шесть лет и покрывает риски как на период строительства и проведения пусконаладочных работ, так и в течение гарантийного обслуживания сданных в эксплуатацию объектов", - говорится в сообщении.

Завод полимеров мощностью 650 тонн товарной продукции в год будет первым в Восточной Сибири. Он является частью создаваемого ИНК на севере Иркутской области газохимического кластера, включающего объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа. Общий объем инвестиций в кластер составит свыше 500 млрд рублей, его реализация позволит создать более 2,4 тыс. долгосрочных рабочих мест.

Иркутская нефтяная компания - один из крупнейших частных производителей углеводородного сырья в России. Основана в 2000 году.