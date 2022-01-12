Хайнань представил официальный логотип порта свободной торговли острова

Логотип состоит из характерных для Хайнаня элементов - изображения паруса, морской волны и кокосовой пальмы, что символизирует стремление Хайнаня, пользуясь попутным ветром и рассекая волны, расширять открытость острова и продвигать строительство порта свободной торговли. Логотип выполнен в красном, синем и зеленом цветах и их оттенках. Автор работы - китайский дизайнер Чэнь Цунжун.

Как указывается в материале, организаторы конкурса получили свыше 1,4 тыс. работ, из которых были отобраны 10 лучших. Победителя определили по результатам онлайн-голосования.

1 июня 2020 года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.