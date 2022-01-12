Работодатели Оренбуржья в 2021 году заявили на 16 тыс. больше вакансий, чем годом ранее

ОРЕНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Предприятия и организации Оренбургской области предложили в 2021 году на 16% больше вакансий, чем годом ранее, сообщила ТАСС министр труда и занятости населения Оренбургской области Наиля Исхакова.

"Всего в 2021 году работодателями заявлено 115,2 тыс. вакантных рабочих мест - на 16,1 тыс. больше, чем в 2020 году", - сказано в ответе министра на запрос агентства.

По информации на конец года, в банке вакансий содержались данные о 16,3 тыс. перспективных рабочих местах. Как отметили в министерстве, это на 5 тыс. вакансий больше, чем в конце 2020 года, и на 3,3 тыс. больше, чем в пиковый период пандемии.

"Наибольшая потребность в кадрах отмечается на обрабатывающих предприятиях, в торговле, строительстве, сфере образования и здравоохранении. Требуются врачи, медицинские сестры, инженеры, учителя, продавцы, слесари, электромонтеры, электрогазосварщики, водители, офис-менеджеры, промоутеры, финансовый и системный аналитики, контент-менеджер и другие", - уточнили в министерстве.

Исхакова также отметила, что значительно возросла заработная плата, которую предлагают соискателям. Если ранее средняя сумма составляла 20,8 тыс. рублей, то в 2021 году она возросла до 24,2 тыс. рублей.

Уровень безработицы в Оренбургской области в декабре 2021 года снизился до 1,2%, а общее количество занятых в экономике составляет 887,7 тыс. человек, что сравнимо с показателями допандемийного 2019 года.