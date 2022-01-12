В России создают VR-тренажер для подготовки авиатехников для самолетов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) госкорпорации "Ростех" в 2022 году планирует завершить испытания новейшего VR-тренажера для подготовки авиатехников. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Ростеха.

"Новый VR-тренажер позволит авиатехникам получить усиленные практические навыки. В первую очередь комплекс предназначен для отработки процессов обслуживания самолетов пятого поколения Су-57 и поколения 4++ - Су-35. Испытания комплекса планируется завершить в 2022 году", - приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора госкорпорации Владимира Артякова.

VR-тренажер состоит из шлема виртуальной реальности, ручных контроллеров и компьютера с обучающей программой, которая детально воссоздает самолет. Использование тренажера позволит виртуально изучить и отработать все технологические процессы, а также повысить эффективность технического обслуживания реальной машины.

Комплекс разрабатывается специалистами компании "Сухой".

"Внедрение системы позволит получить существенные преимущества в части сокращения финансовых и временных затрат на выполнение задач по техническому обслуживанию, восстановлению и ремонту авиационной техники", - приводит Ростех слова директора ОКБ Сухого Михаила Стрельца.