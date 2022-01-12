На Украину прибыло еще две партии импортного угля

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Очередные партии американского угля доставлены в порты Одесской области для украинской компании ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь порта "Южный" Татьяна Бахтиарова.

"Докеры порта "Южный" и частного порта "ТИС" разгружают балкеры Volos и Cora Oldendorf, доставившие для украинских ТЭЦ две партии энергетического угля из США по заказу компании "ДТЭК Энерго", - отметила Бахтиарова в комментарии агентству Укринформ.

Она уточнила, что в среду Cora Oldendorf под флагом Либерии доставил в порт "Южный" 75 тыс. тонн угля. По данным компании ДТЭК, второе судно доставило 82,5 тыс. тонн топлива. Корабли стали седьмым и восьмым типа "Панамакс", доставившими уголь в интересах компании.

По словам Бахтиаровой, 14-15 января в порту "Южный" ожидается прибытие судна с 74 тыс. тонн угля для крупнейшей компании по производству электрической и тепловой энергии в Центральной и Восточной Украине "Центрэнерго".

Ранее в ДТЭК поясняли, что импортируемый компанией уголь в совокупности с топливом собственной добычи должен помочь ТЭС предприятия в случае необходимости нести дополнительную нагрузку, что позволит поддержать украинскую энергосистему в пиковые периоды потребления электричества. Всего компания законтрактовала девять морских поставок объемом около 618 тыс. тонн угля. В целом предприятием законтрактовано более 1 млн тонн топлива из США, Польши, Казахстана. В свою очередь в компании "Центрэнерго" в конце 2021 года отчитались, что в ноябре и декабре морским путем доставлено около 300 тыс. тонн импортного угля.

Ранее на Украине заявляли, что страна испытывает острый дефицит угля на электростанциях, что может грозить веерными отключениями. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко 17 декабря утверждал, что запасы топлива в стране критически малы. Несмотря на это, министр энергетики страны Герман Галущенко 21 декабря заявил, что ситуация с наличием угля на Украине стабильная в связи с регулярными поставками импортного топлива. По его словам, импорт угля в отопительный сезон может превысить 1,8 млн тонн. По состоянию на 10 января фактические запасы угля на украинских ТЭС составляли 61,2% от планового показателя в 971,4 тыс. тонн. При этом ни одна из ТЭС Украины не накопила минимальных запасов угля, которые предписывает законодательство страны.