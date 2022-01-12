В Подмосковье откроют первый в России завод по производству техники Karcher

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Первый в России завод по производству техники Karcher планируют открыть в Московской области до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"До конца этого года компания Karcher планирует запустить первое в России производство техники для уборки и очистки в Подмосковном г. о. Домодедово. Для этого немецкий производитель подписал долгосрочный договор аренды первого центра по производству и сборке оборудования с собственником складской и индустриальной недвижимости Radius Group", - говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, в прошлом году девелопер Radius Group начал строительство производственного объекта в индустриальном парке "Южные врата" для немецкого производителя уборочной техники Karcher. "Завод мощностью 1,5 млн единиц техники в год планируется запустить в конце 2022 года. Выпуск первых российских моделей техники Karcher также запланирован на конец этого года. На предприятии будет создано более 350 рабочих мест", - сказала Зиновьева.

Инвестиционный проект реализуется по схеме built to suit, в рамках которой собственник складской и индустриальной недвижимости Radius Group построит и сдаст в длительную аренду компании Karcher центр по производству и сборке оборудования. Завод оснастят современным оборудованием, он будет отвечать высоким стандартам безопасности, экологичности и энергоэффективности. На объекте появятся инструментальные зоны, сборочные линии, офисные помещения, шоурум для демонстрации и тестирования оборудования, а также зона стеллажного хранения.

Компания Karcher является крупнейшим в мире производителем техники для уборки и очистки. На сегодняшний день предприятие насчитывает 127 дочерних компаний в 72 странах мира, в которых занято более 13500 сотрудников. Завод в Подмосковье станет первым производством Karcher в России.