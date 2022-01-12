Азербайджан в декабре 2021 года перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

БАКУ, 12 января. /ТАСС/. Азербайджан в декабре 2021 года перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минэнерго.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в декабре составила 597,1 тыс. баррелей. Согласно сделке ОПЕК+, квота страны на декабрь предусматривалась в объеме 654 тыс. баррелей в сутки, а обязательства по сокращению добычи - 64 тыс. баррелей. Таким образом, Азербайджан в декабре перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+", - отметили в пресс-службе.

По данным ведомства, вместе с конденсатом суточная добыча в декабре составила 717,6 тыс. баррелей (доля конденсата - 120,5 тыс. баррелей в сутки).

Согласно условиям сделки ОПЕК+, квота Азербайджана на январь 2022 года составляет 661 тыс., в феврале - 668 тыс. баррелей в сутки.