"Нафтогаз" перечислил в госбюджет Украины порядка $4,2 млрд в 2021 год

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" перечислила в государственный бюджет порядка $4,2 млрд налогов и сборов в 2021 году, сообщил глава компании Юрий Витренко.

"116 млрд гривен (около $4,2 млрд) налогов и сборов перечислил "Нафтогаз" в 2021 году. Национальная компания обеспечила десятую часть всех поступлений в бюджет", - написал он в среду в Facebook.

Как утверждает Витренко, финансовые результаты удалось улучшить благодаря изменениям в подходах к руководству компании, начиная со второго квартала 2021 года. "В 2020 году и в первом квартале 2021 года "Нафтогаз", к сожалению, был убыточным, что привело к изменениям в его руководстве", - отметил он.

В пресс-службе компании также отметили, что объем отчислений в госбюджет в 2021 году на 12,6% превышает показатель 2020 года.

НАК "Нафтогаз Украины" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, которая осуществляет полный цикл операций по разведке и разработке месторождений, эксплуатационному и разведывательному бурению, транспортировке и хранению нефти и газа, снабжению потребителей природным и сжиженным газом. Свыше 90% нефти и газа на Украине добывается предприятиями этой компании. "Нафтогаз" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах, производя на них сжиженный газ, моторное топливо и другие нефтепродукты.