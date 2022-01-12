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Песков: тенденция к возврату экономической ситуации в РФ к докризисным временам есть

При этом представитель Кремля отметил, что есть и очень тревожные тенденции в плане возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Тенденция к возврату социально-экономической ситуации в РФ к докризисным временам есть, но имеются и тревожные тенденции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года, цифры говорят сами за себя. Да, она [ситуация] не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна", - сказал Песков.

При этом, добавил он, "очевидно, что есть и очень тревожные тенденции в плане социально-экономических возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике".

"Мы с вами интегральная часть мирового экономического сообщества, и мы, к сожалению, подвержены этому влиянию. Но в то же время есть и возможности, и технологии, и понимание того, что нужно делать, чтобы возможные негативные последствия минимизировать", - подытожил Песков.

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