Число самозанятых в Кузбассе в 2021 году увеличилось почти в четыре раза

КЕМЕРОВО, 12 января. /ТАСС/. Количество зарегистрированных самозанятых в Кузбассе, где большая часть трудоспособного населения занята в угольной промышленности, за 2021 год выросло почти в четыре раза. На начало нового года плательщиками налога на профессиональный доход в регионе являются 47,8 тыс. человек, сообщается в среду на официальной странице Минфина Кузбасса в Instagram.

Как ранее сообщал ТАСС, по итогам 2020 года самозанятыми в Кузбассе стали выше 12,5 тыс. человек, это почти вдвое больше, чем региональные власти прогнозировали в начале введения специального налогового режима.

"По состоянию на 10 января 2022 года по налогу на профессиональный доход количество плательщиков - 47 762, налоги к уплате - 144,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Минфин Кузбасса отмечает, что наиболее востребованными видами деятельности среди самозанятых являются репетиторство, транспортные услуги, услуги в индустрии красоты, торговля товарами собственного производства.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 1 июля 2020 года все регионы получили возможность вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.