Таможенно-логистический терминал стал резидентом ТОР "Приамурская"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 января. /ТАСС/. Таможенно-логистический терминал (ТЛТ) "Каникурган", расположенный вблизи автомобильного моста через реку Амур между российским Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, стал резидентом территории опережающего развития "Приамурская", сообщила в среду пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

"Таможенно-логистический терминал "Каникурган" стал двадцатым проектом по счету, который реализуется в режиме ТОР "Приамурская". Таможенно-логистический терминал "Каникурган" является частью проекта развития транспортно-логистической инфраструктуры ДФО и будет одним из самых крупных в регионе", - говорится в сообщении.

Планируется, что универсальный логистический хаб площадью 18 га объединит автомобильный логистический терминал, контейнерную площадку, мультитемпературный склад для работы с продовольственными и лекарственными товарами, склады временного хранения, а также погрузочные и перегрузочные комплексы для работы с автотранспортом любого тоннажа. Расположение терминала сократит протяженность маршрута по России в страны Европы на 1,5 тыс. км без существенного увеличения пробега по Китаю. Планируется, что грузопоток через мостовой переход к 2031 году составит порядка 719 тыс. тонн импорта и 660 тыс. тонн экспорта.

"Создание благоприятных условий для инвесторов - одна из наших приоритетных задач, и территории опережающего развития в данном случае являются важнейшим механизмом привлечения инвестиций. С его помощью, инвесторы получают значительные налоговые льготы и административные преференции, земельный участок для реализации проекта, а также возможность подключения к необходимой коммунальной инфраструктуре", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и внешних связей Амурской области Оксану Кукшеневу.

В Амурской области резидентами трех ТОР являются 35 компаний с общим объемом инвестиций 1,7 трлн рублей.