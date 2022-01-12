МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экспорт колбасных изделий из России в 2021 году вырос на 27% по сравнению с показателем за 2020 год и составил 48 тыс. тонн, говорится в сообщении федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"С 1 января по 26 декабря 2021 года (данные по ЕАЭС за январь - октябрь) Россия экспортировала колбасных изделий на сумму $109 млн, что на 36% больше аналогичного периода 2020 года. В физическом объеме отгрузки увеличились на 27% - до 48 тыс. тонн", - отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, в 2021 году число стран-покупателей российских колбас выросло до 47, причем география поставок продукции значительно расширилась, во многом за счет государств Африки. Так, 86 тонн поставлено в Бенин, 39 тонн - в Демократическую Республику Конго, 25 тонн - в Либерию, 6 тонн - в Гану, по 5 тонн - в Республику Конго и Гвинею, по 3 тонны - в Анголу и Габон.

Тем не менее позиции крупнейших покупателей сохраняют страны ближнего зарубежья - Казахстан, Украина, Азербайджан, Абхазия, Киргизия. За январь - октябрь (последние имеющиеся данные по поставкам в страны ЕАЭС) отгрузки в Казахстан выросли на 23%, до 33 тыс. тонн в натуральном выражении, и на 30%, до $67 млн в денежном. Украина в 2021 году увеличила импорт до 7,8 тыс. тонн (+36%) на $21 млн (+52%). В Азербайджан экспортировано 4,2 тыс. тонн (+20%) стоимостью $10 млн (+19%). Среди государств дальнего зарубежья "Агроэкспорт" выделяет развитие поставок во Вьетнам (28 тонн на $240 тыс.), Монголию (13 тонн на $61 тыс.), Японию (12 тонн на $57 тыс.).